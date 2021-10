La chiamata a raccolta di Azione Cuneo: "Il risultato di Calenda a Roma dimostra che esiste uno spazio liberaldemocratico"

E' il momento di aderire ad Azione: lo dimostra il grande risultato ottenuto da Calenda a Roma, la cui lista è risultata la più votata.



Tale risultato ci permette di affermare che esiste un grande spazio per costruire una proposta politica pragmatica in un campo liberaldemocratico.



Il nostro impegno politico vuole tradursi in un'azione concreta, fondata sulla competenza, sulle capacità e sulla buona amministrazione. Vogliamo aprire il gruppo provinciale di Azione ai tanti Sindaci e consiglieri comunali, ma anche a tutte le persone della società civile e ai tanti giovani che intendono impegnarsi per costruire insieme la casa dei liberali, dei popolari e dei riformisti.



Per aderire ad Azione è attivo il tesseramento sul sito www.azione.it oppure è possibile iscriversi contattandoci sui nostri canali social o all'indirizzo email ufficiostampagrandainazione@gmail.com.