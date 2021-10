Tornano le “iniziative di continuità” tra le scuole di Bene Vagienna

Da settembre è tornata a suonare la campanella per gli studenti.

E, dopo due anni decisamente in salita, gli scolari sono tornati tra i banchi, in presenza. Allo stesso tempo sono tornate le prime iniziative di continuità tra le scuole di Bene Vagienna, seppure a distanza: i bambini di prima elementare hanno preparato per i loro amici di cinque anni dei colorati triangoli; il triangolo è infatti il simbolo che contraddistingue chi frequenta l’ultimo anno dell’infanzia.

A loro volta i piccoli creeranno qualche regalo per i primini.

Gli alunni di terza, quarta e quinta, nei giovedì pomeriggio, partecipano presso la Primaria anche alle iniziative legate al Piano Scuola Estate appena trascorso; è un tempo dedicato a restituire spazi e tempi di relazione, dare modo ai ragazzi di incontrarsi e fare esperienze significative insieme.

In quest’ottica si fa sport con gli esperti dello Sport in Bene Asd e si propone un percorso creativo legato alla storia del Mago di Oz, sotto la guida di alcuni insegnanti.

La scuola è quindi ancora una volta un luogo privilegiato per ritornare alla normalità e riannodare relazioni che erano state bruscamente interrotte.