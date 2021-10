Crescere è donare: la Fidas Monregalese sensibilizza i diciottenni di Niella Tanaro alla donazione

La scorsa settimana si è svolto presso il Comune di Niella Tanaro il 3° appuntamento di “Crescere è donare”, l’iniziativa della Fidas Monregalese nata per sensibilizzare i neo diciottenni alla donazione di sangue e plasma. Insieme alla consegna delle Costituzioni da parte dell’Amministrazione comunale, è stato consegnato ai ragazzi un piccolo gadget e un foglio informativo con tutte le informazioni pratiche e tecniche per donare in sicurezza.

“L’evento si è svolto come previsto - spiega Giacomo Galliano, Coordinatore Giovani della Fidas Monregalese -. Abbiamo parlato ai neo diciottenni dell'importanza del ricambio generazionale sia per i donatori che per i responsabili associativi. Divenire diciottenni significa divenire responsabili e parte di una comunità in cui ognuno nel suo piccolo può fare la differenza”. Il progetto “Crescere è donare” sarà replicato in molti Comuni del Monregalese con le stesse finalità e seguendo una logica di collaborazione con le Amministrazioni comunali per il bene della società civile e per continuare promuovere una donazione che sia sempre anonima, gratuita e volontaria.