Successo per il 62° simposio del Personale Equipaggio treno di Bra e dintorni (Foto)

Puntuale come l’Intercity è arrivato anche quest’anno il simposio del Personale Equipaggio treno di Bra e dintorni. Un evento giunto alla 62ª edizione, che si è svolto sotto il bel sole di giovedì 14 ottobre, chiamando a raccolta una trentina di partecipanti.



L’appuntamento, nato nel 1959, ha avuto un’unica interruzione nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19.



Punto di partenza, ovviamente, la stazione di Bra, sempre nel cuore di chi ha svolto questo mestiere con fierezza e professionalità. Quante storie potrebbe raccontare il treno e questi uomini con lui! Ma il passato non si scorda e così, dopo il rituale dei saluti, la festa è proseguita al ristorante Il Faro di Rodello dove è stato servito il pranzo sociale.



In un clima di amicizia e cameratismo, il Comitato organizzatore, rappresentato da Pietro Ferrero, Giuseppe Patrito e Gianni Milanesio, ha premiato, con la medaglia d’oro in conio specifico, Franco Bestoso e Giovanni Serino, che l’anno scorso hanno raggiunto il traguardo della pensione. Festeggiato anche Paolo Tibaldi, la new entry del sodalizio. Quindi è stato nominato il Comitato che resterà in carica per i prossimi tre anni, composto da Bruno Antonione, Giuseppe Flores e Gianni Milanesio.



Insomma, una giornata di emozioni vere e tanti sorrisi, che si è chiusa con l’immancabile foto di gruppo e l’arrivederci al prossimo anno con la promessa di nuove cronache e sorprese.