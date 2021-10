Cuneo: niente energia elettrica in due vie della città nella sera di lunedì 25 ottobre

Informiamo i nostri lettori di Cuneo che, per decisione di Enel distribuzione e per poter effettuare dei lavori sugli impianti, lunedì 25 ottobre tra le ore 20.30 e le 23.55 verrà interrotta l’erogazione di energia elettrica in via Motorizzazione in via Guido Martino 8.



Durante i lavori l’erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invita a non commettere imprudenze e comunque non utilizzare gli ascensori.