Gagliasso (Lega Salvini Piemonte): “28 milioni di euro ai Gruppi di Azione Locale del Cuneese: una vera opportunità per il territorio”

Quasi 28 milioni di euro arriveranno ai Gruppi di Azione Locale del Cuneese. Una misura varata dalla giunta a trazione Lega, con il vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso, che destinerà al biennio 2021-22 quasi il 50% dell’intero stanziamento già previsto per il periodo 2014-20.

“Attraverso i Gruppi di Azione Locale la Regione - commenta il consigliere della Lega di Savigliano Matteo Gagliasso - vogliamo valorizzare le potenzialità locali e promuovere lo sviluppo di tipo partecipativo. Le cifre che i Gal cuneesi sono davvero significative: al Gal Langhe e Roero arriveranno 8.929.503,79 euro, per il Gal Mongioie la dotazione definitiva è di 5.606.286,06 euro, il Gal Valli Gesso, Vermenagna e Pesio passa da 3 milioni a 4.447.350,89 euro mentre il Gruppo Tradizione delle Terre Occitane avrà a disposizione 8.895.220,64 euro. Un traguardo che non è solo economico e che verrà presto trasformato in opportunità vere per il territorio, per i giovani, per lo sviluppo e l’innovazione delle filiere, per il turismo sostenibile, per la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso e per l’accesso ai servizi pubblici essenziali”.