Premio internazionale per il verde pubblico albese

Sono numerosi i riconoscimenti che la città di Alba ha collezionato in questi anni per la bellezza degli allestimenti floreali e per la cura del verde pubblico. L’ultima conquista è di questi giorni: il primo posto al premio mondiale “International Plant & Floral Displays Award, Virtual Edition”.



Il podio per le migliori esposizioni floreali e per la qualità del verde cittadino è stato assegnato dall’organizzazione canadese “Communities in Bloom” ad Alba, selezionata da una giuria internazionale tra città facenti parte di una quindicina di Stati in tutto il mondo.



Il premio è stato consegnato in un cerimonia online a cui hanno partecipato l’assessore all’Ambiente Marco Marcarino, col collega al Turismo Emanuele Bolla ed il consigliere comunale Stefania Balocco, presidente della Commissione Ambiente.



L’assessore Marcarino e l’assessore Bolla commentano: “Questo premio è il risultato di un lavoro che, anno dopo anno, stagione dopo stagione, ha visto impegnati giardinieri e tecnici esperti nella creazione e nel mantenimento di architetture verdi: aiuole, giardini, installazioni ed alberate. Abbiamo visto in questi anni comprendere l’importanza della cura dell’ambiente urbano ed abbiamo visto tra le città instaurarsi azioni condivise, come la partecipazione a network tematici o il dono, pensiamo alla generosa fornitura di bulbi di tulipani provenienti dal castello di Pralormo nell’ambito di un progetto articolato dalla consigliera Balocco o, più lontano negli anni, il dono di semi provenienti dalle città gemellate. Ogni premio ci conferma che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, nella logica del decoro e della valorizzazione della bellezza della nostra città, sia per fini ambientali che turistici.”