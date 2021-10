Incidente in un'azienda vitivinicola in frazione Sant'Anna di Monteu Roero, grave 54enne

Incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 ottobre, all'interno dell'azienda vitivinicola Angelo Negro e Figli in frazione Sant'Anna di Monteu Roero.

Un uomo 54enne di origini rumene si sarebbe infortunato con politrauma a seguito di una caduta per cause ancora da accertare. Dalle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe caduto mentre si trovava su una scala alta due metri intento nella manutenzione di una pressa. La persona è stata trasportata con eliambulanza in condizioni gravi (codice rosso) al Santa Croce di Cuneo.

L'uomo è giunto in questi minuti al nosocomio cuneese. Sul posto forze dell'ordine e Spresal per i rilievi del caso. La notizia ha iniziato in queste ore a circolare tra la comunità del piccolo centro roerino.



Avvertito del fatto il sindaco Michele Sandri esprime la sua vicinanza alla persona infortunata: "Ci auguriamo che possa risolversi nel migliore dei modi questo spiacevole fatto. Siamo vicini al lavoratore che ha subìto questa brutto incidente."