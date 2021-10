Fratelli d’Italia inaugura circolo nell’Alta Valle Tanaro. Manuel Balbis commissario pro tempore

Fratelli d’Italia annuncia la costituzione del nuovo Circolo dell’Alta Valle Tanaro, al quale tutti gli abitanti del territorio che va da Garessio sino a Ormea potranno fare riferimento.



Il nuovo circolo verrà coordinato temporaneamente da Manuel Balbis, consigliere comunale di Ormea, nominato commissario pro-tempore, nell’attesa della nomina del Direttivo, che avrà luogo contestualmente alla prima riunione degli iscritti al Circolo.



“Fratelli d’Italia si conferma il partito con la presenza più capillare in tutta la provincia di Cuneo: non vi sono territori nei quali non siamo presenti con nostri rappresentanti e nostri circoli”, commenta il coordinatore provinciale del partito William Casoni. “Sono certo che il nuovo Circolo dell’Alta Valle Tanaro sarà rispondere al meglio a tutte le domande, le esigenze e le istanze dei cittadini di questo territorio, troppo a lungo trascurato e abbandonato. I paesi e le borgate che vanno da Garessio sino al confine con la Liguria lungo il Colle di Nava rappresentano un’eccezionale risorsa per l’intera Provincia: territori splenditi, con grandissime potenzialità anche dal punto di vista turistico. Fratelli d’Italia si impegnerà da subito per contribuire allo sviluppo e alla tutela di queste realtà”.



“Tengo a ringraziare William Casoni, così come l’onorevole Monica Ciaburro e il capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni, per il supporto fondamentale che ci hanno dato. Inizia ora una nuova esperienza in Alta Valle Tanaro: non ci tireremo indietro e daremo il massimo per rappresentare tutti i cittadini”, dichiara Manuel Balbis.