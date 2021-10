Pallapugno, Campionati europei giovanili: la Nazionale azzurra della Fipap in partenza per Franeker

È tutto pronto per la partecipazione degli azzurrini ai Campionati europei giovanili, in programma da venerdì 22 a domenica 24 ottobre in Olanda.

Partenza domani mattina (giovedì 21 ottobre) per Franeker dopo la seduta di rifinitura, che si svolgerà oggi (mercoledì) allo sferisterio di Ricca di Diano d'Alba e nella palestra accanto allo sferisterio di Canale.

Al termine dei raduni organizzati dal Centro Tecnico Federale (intitolato a Sergio Corino e sostenuto dalla Fondazione CRC e dalla Siscom Software House di Cervere) il responsabile Romano Sirotto e i commissari tecnici Giorgio Vacchetto e Olimpia Luparia hanno convocato per le tre categorie (al via solo nei tornei di one wall e gioco internazionale): Filippo Rey dell'Albese, Giovanni Voglino del Castagnole Lanze, Alessandro Vacchetto del Cortemilia, Pietro Bovetti della Merlese, Filippo Cassighi della Pro Paschese, Andrea Giubergia del Peveragno, Giorgio Battaglino, Milena Cavagnero, Martina Giubergia e Cristina Taliano della Canalese, Nathalia Di Curzio, Madeleine Di Curzio e Sofia Gerini della San Leonardo, Lorenzo Fornasero e Luca Unnia della Speb, Nicolò Vit della Subalcuneo.