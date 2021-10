Cuneo: la famiglia De Lucia si conferma nel gotha dei migliori pizzaioli italiani

Si è tenuta nei giorni scorsi a Pontedera (PI) la finalissima del campionato internazionale Pizza Star 2021, che ha registrato un record di presenze con oltre 500 iscritti, richiamando i vincitori di tutte le selezioni che si sono svolte nel corso dell’anno. Cuneo ed il Piemonte hanno ben figurato nel corso della finale grazie a Giuseppe e Filippo De Lucia, titolari della pizzeria “Passione Pizza” di Cuneo. Dopo aver vinto la finale regionale e gli ottimi piazzamenti nelle precedenti finali di categoria sono stati selezionati fra i 54 finalisti ed in gara con affermati e famosi pizzaioli, padre e figlio hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti.

Filippo si è piazzato quarto nella categoria di pizza classica e al secondo posto nella categoria di pizza dessert, mentre Giuseppe ha ottenuto il terzo posto nella categoria di pizza alla pala e si è confermato al primo posto nella categoria di pizza Napoletana. Nel complesso un risultato largamente positivo per la famiglia De Lucia, che ha accolto con grande soddisfazione il verdetto della Giuria, che ha premiato l’ottimo impasto, l’attenta preparazione e l’ottima farcitura delle loro preparazioni.

“È stata una esperienza indimenticabile – commenta Giuseppe De Lucia – sia per me che per mio figlio Filippo. I risultati sono andati oltre le nostre migliori attese, considerando il grande numero di partecipanti, tutti di grande esperienza e molto bravi. Particolarmente bello il mio primo posto nella categoria della “Pizza Napoletana”, quella che sentiamo più vicina alla nostra attività di tutti i giorni e che conferma l’alta qualità alta della pizza, che offriamo nel nostro locale. Questi risultati ci spingono a proseguire lungo la strada del miglioramento dei nostri prodotti e premiano i tanti mesi di sacrificio degli ultimi mesi, durante i quali abbiamo affrontato con passione ed entusiasmo le grandi difficoltà della pandemia”.

La pizzeria “Passione Pizza” è nata nel 2018 a Cuneo in via Sette Assedi n. 4 con l’obiettivo far conoscere in città tutte le specialità napoletane ed in particolare della pizza.