A Busca ultimo weekend con la mostra fotografica di Paolo Viglione: "Tornare a esporre e a confrontarmi con il pubblico è stato bellissimo"

"Poter tornare a esporre e a confrontarmi con il pubblico è stato bellissimo" - così Paolo Viglione commenta il risultato ottenuto dalla sua mostra fotografica "Radici" - "Desidero ringraziare Busca Fotoclick e il Comune di Busca per lo spazio e l’attenzione che mi hanno dedicato e tutti i visitatori per aver deciso di passare un po’ del loro tempo libero alla scoperta dei miei ritratti. Il progetto ‘Radici. Fotografia generazionale’ continua e spero di poter portare presto questi e altri scatti in giro per la provincia di Cuneo".

Sabato 23 e domenica 24 ottobre sarà l'ultimo weekend di apertura per la mostra "Radici" del fotografo cuneese Paolo Viglione, inaugurata a Busca, presso Casa Francotto, lo scorso 19 settembre.

L’esposizione, a cura di Busca Fotoclick e con il patrocinio della Città di Busca, ha registrato nei primi cinque fine settimana di apertura un ottimo afflusso di pubblico. Sono stati infatti oltre seicento i visitatori andati ad apprezzare il percorso di Viglione: ben 32 fotografie di grande formato ritraenti bambini ed adolescente nel genere del ritratto in stile classico.

Ad ingresso libero (necessario il green pass) la mostra sarà visibile, come per i precedenti weekend, dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Info: www.radicifoto.it; 328.7092554