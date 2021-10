A Saluzzo nuovi interventi del comune a sostegno delle fasce più deboli della popolazione

Un nuovo e ulteriore intervento di sostegno a favore dei cittadini appartenenti a nuclei familiari con redditi più bassi, nell’ambito delle diverse iniziative messe in atto dal Comune di Saluzzo per sostenere le fasce più disagiate della popolazione nel perdurare della crisi economica.

E’ stato pubblicato sul sito internet del Comune il Bando per la concessione di contributi economici commisurati al versamento dell’addizionale comunale Irpef relativa all’anno fiscale 2020 (dichiarazione dei redditi 2021).

C’è tempo per presentare le domande fino a lunedì 15 novembre. Tra i vari requisiti richiesti per accedere a queste agevolazioni, è necessario avere avuto la residenza a Saluzzo nel 2020, avere un Isee non superiore a 25 mila euro, essere in regola con il pagamento di tasse e tributi comunali e non possedere altri immobili oltre all’abitazione principale. Sempre sul sito web comunale è possibile leggere e scaricare il modulo per la domanda e l’avviso del bando.