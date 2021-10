Alba, fibra ottica anche nelle frazioni grazie al bando del Comune

Rendere disponibili collegamenti Internet veloci e affidabili anche a cittadini e aziende insediate nelle frazioni cittadine.

E’ l’intento col quale, data la lentezza con la quale avanzano i progetti per la riduzione del "digital divide" che vedono coinvolti operatori nazionali del settore, il Comune di Alba ha sviluppato un progetto volto a portare la fibra ottica in un significativa fetta del territorio comunale oggi non servito da questa sempre più indispensabile infrastruttura, e in particolare delle frazioni di San Rocco Seno d’Elvio, Madonna di Como e San Rocco Cherasca.



Per farlo il Municipio ha bandito una gara, ora aggiudicata alla Isiline di Saluzzo. Il Comune metterà a disposizione dell’aggiudicatario i cavidotti dell’illuminazione pubblica, che serviranno a portare nelle frazioni i cavi della fibra. A fronte di ciò la ditta si impegna a collegare le frazioni con banda ultra larga (Bul) entro 90-150 giorni dalla stipula della convenzione.



La rete sarà Fttc (Fiber To The Cabinet). I cavi della fibra ottica termineranno presso un armadio ripartilinea, posizionato in media a poche centinaia di metri dalle abitazioni. Dall’armadio partiranno poi centinaia di doppini in rame (coppie di cavi intrecciati), che collegheranno abitazioni e aziende. Il livello di copertura di questa nuova rete è stimata nell’84% degli utenti a San Rocco Seno d’Elvio, 65% a San Rocco Cherasca, 86% a Madonna Como.



"L’Amministrazione – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Reggio, che ha curato l’iniziativa – organizzerà incontri nelle frazioni per spiegare nel dettaglio le possibilità che questa nuova rete fornirà. Per le aree che rimarranno ancora scoperte la società si è impegnata a studiare soluzioni ad hoc con antenne in base alle effettive richieste che emergeranno. La Città di Alba – prosegue l’assessore – avrà ulteriori vantaggi da questa convenzione, in ottica 'smart city': la rete sarà a disposizione del Comune per collegare le attuali telecamere e quelle future che verranno installate, oltre a poter collegare centraline di controllo delle irrigazioni, telecontrollo dell’illuminazione pubblica, e molte altre applicazioni per una migliore gestione dei servizi e delle manutenzioni".