Nella giornata di oggi, giovedì 21 ottobre, i Vigili del Fuoco di Busca, insieme all'elicottero Drago di Torino, sono intervenuti per soccorrere una mucca ferita che si trovava in un'area montana sopra Sant'Anna di Bellino, in Valle Varaita.

Le operazioni si sono svolte con successo e l'animale è stato imbracato e tratto in salvo.