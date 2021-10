Passeggiata fra le cappelle di Murello, raccontando di santi, storie e simboli

Il Comune di Murello e il CTE di Savigliano, insieme alla locale parrocchia e nell’ambito di Restitussion - Octavia, hanno organizzato per domenica 24 ottobre, una passeggiata nell’abitato e nella campagna fra le cappelle di Murello, con racconti sui santi alle quali sono intitolate, storie e simbologie che le riguardano.

Un patrimonio storico e artistico minore che merita di essere conosciuto, semplice testimonianza che offre un reale spaccato di vita vissuta, a ricordo di fatti eccezionali legati a calamità naturali o malattie gravi.

Questa facile escursione a piedi, in luoghi dove la campagna ha mantenuto i suoi caratteri “rurali”, su strade secondarie in gran parte sterrate, fra campi arati e dove il sole o la bruma ottobrina ingombrano l’orizzonte, consentirà ai partecipanti anche di riscoprire parte dei luoghi descritti nel romanzo “La Bufera” di Edoardo Calandra, ambientato proprio a Murello alle soglie del 1800.

L’appuntamento è per domenica 24 ottobre, alle ore 14 e 45 in piazza Divisione Alpina (dietro il municipio) a Murello, oppure i saviglianesi potranno trovarsi alle ore 14 e 15 presso il parcheggio davanti all’ex ristorante La Prateria/ Rinaldi Park Hotel, vicino al ponte per Monasterolo, per radunare le auto e/o condividere il viaggio verso Murello.

La partecipazione è gratuita, info e prenotazioni: 340 9009991 Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano – Rete dei Comuni del Buon Cammino.