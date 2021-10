Ciclismo: niente Granfondo Internazionale La Fausto Coppi nel 2022

L’ASD Fausto Coppi on the road, che organizza la prestigiosa granfondo ciclistica internazionale cuneese La Fausto Coppi, comunica che nel 2022 la manifestazione non verrà organizzata.



Evento spettacolare di ciclismo su strade alpine, in 33 anni La Fausto Coppi non ha mai smesso di affascinare e attirare atleti da ogni parte del mondo restando tuttavia – per le sue caratteristiche di percorso, con 4125 metri di dislivello nella granfondo di 177 km – una manifestazione d’élite.



Punto di riferimento internazionale, l’evento è strettamente legato a Cuneo e alle montagne. Ogni anno oltre 6000 persone, tra ciclisti, famiglie, appassionati, giornalisti, sponsor e addetti ai lavori, hanno raggiunto Cuneo, con ritorni importanti anche sul tessuto economico e turistico dell’intero territorio.



“Nuovi impegni professionali ci costringono a una pausa nel 2022 – spiegano Davide Lauro ed Emma Mana, presidente e vicepresidente dell’ASD Fausto Coppi on the road – Diversamente, non saremmo in grado di mantenere gli alti standard organizzativi ai quali i tanti appassionati de La Fausto Coppi sono abituati. Il nostro impegno per la manifestazione è sempre stato a livello di volontariato”.



L’ASD ha investito molto nell’evento, sia in termini di tempo sia di persone (ogni anno sono oltre 100 i volontari che collaborano alla manifestazione). Dal 2014, sono stati destinati oltre 100.000 euro per il recupero e la salvaguardia delle strade in quota de La Fausto Coppi (sistemazione di tratti di asfalto, muretti di sostegno, pulizia strade) e progetti di solidarietà (donata un’auto alla LILT).



“Non è un addio – concludono gli organizzatori – solo un momento di pausa per un evento al quale siamo estremamente legati”.