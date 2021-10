Camper si ribalta sull'A6 in direzione Torino all'altezza della Maina di Fossano

Intervengono i soccorritori nelle prime ore del mattino di oggi, giovedì 21 ottobre, per un'incidente sull'autostrada A6 Torino-Savona.

Un camper si è ribaltato al km 38.8, all'altezza dello stabilimento Maina di Fossano, mentre viaggiava in direzione Torino. L'allarme è stato lanciato alle ore 6,10. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco provenienti da Cuneo, Fossano e Mondovì per la messa in sicurezza del veicoli.

Carabinieri, polizia autostradale e mezzi Anas in loco per i rilievi e la gestione della viabilità. Gli occupanti sono stati presi in cura dall'equipe medico sanitario del 118. Non si registrano feriti gravi, nè particolari ripercussioni sulla circolazione autostradale.