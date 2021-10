Traffico e spaccio di marijuana: arrestato dalla Polizia a Fossano

La squadra mobile di Cuneo, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi, ha arrestato, a Fossano, un cittadino rumeno, M.A., 28enne. Si tratta di controlli straordinari fortemente voluti dal questore di Cuneo, Nicola Parisi.

L'uomo, lavoratore, incensurato, è finito in manette in quanto colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo Marijuana, per un peso pari a circa 1,5 chilogrammi.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno intercettato l'uomo mentre, alla guida della propria auto, procedeva a forte velocità lungo la strada statale che collega Trinità con Fossano. E' stato quindi fermato e sottoposto ad un controllo.

Davanti agli agenti, M.A. ha dato segni di grande nervosismo, in quanto dall’abitacolo proveniva un forte odore di marijuana. In auto, poi, sono stati trovati, sui sedili, piccoli frammenti di marijuana che lasciavano presupporre che il soggetto avesse trasportato dello stupefacente.

Alla luce di tutti gli elementi, gli operatori decidevano di effettuare una perquisizione domiciliare, presso la dimora del 28enne, a Fossano, che permetteva di rinvenire sostanze stupefacenti, nello specifico marijuana, sotto forma di infiorescenza, nascosta nei pressi della cucina e conservata in dei barattoli di vetro e plastica.

La perquisizione permetteva, inoltre, di sequestrare una piantina di marijuana dell’altezza di circa 30 cm ed un bilancino di precisione, utilizzato per pesare la sostanza prima di venderla al dettaglio.

L'uomo, vista la flagranza di reato e l’importante quantitativo di stupefacente sequestrato, è stato tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Grazie all’attività posta in essere dalla Squadra Mobile, impegnata in servizi di prevenzione e contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, intensificati non solo nel capoluogo di Provincia ma anche in altri comuni della “Granda”, così come voluto dal Questore di Cuneo, veniva sottratto al mercato illecito della sostanza che, venduta al dettaglio, avrebbe fruttato circa 15 mila euro.