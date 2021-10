App più scaricate in Piemonte

Italia territorio di grandi risorse e di luoghi sterminati, talvolta poco battuti e poco reclamizzati nella loro interezza. Ma il Piemonte, da questo punto di vista, offre paesaggi e prospettive mozzafiato. Tutte da vedere e da esplorare.

D’altronde, l’esplorazione fa parte della indole del turista per antonomasia. C’è chi, poi, preferisce un’esplorazione decisamente più avventuriera e meno tracciata e chi, invece, al contrario, vuole programmare tutto. Le app, in questo senso, si pongono come nuova frontiera dell’escursionista ligio alla programmazione, in grado di delimitare e segnare percorsi ideali da compiere.

I luoghi da non perdere in Piemonte

Il Piemonte è una regione, al pari di tante italiane, in cui si trasuda arte, storia e paesaggistica. Ricca di tutte queste componenti tali da attirare turisti che vengono da tutto il mondo, non solo locali.

I luoghi più incantevoli da visitare si riscontrano soprattutto nel capoluogo, Torino. La Mole Antonelliana è l’attrazione artistica per eccellenza, ma occhio al Museo Egizio, la Cappella della Sindone e il borgo medievale del Valentino.

Luoghi di una bellezza storica che va assolutamente assaporata. I giardini di Villa Taranto, collocati a Verbania in corrispondenza del Lago Maggiore, offrono viste decisamente incantevoli e materiale fotografico molto appetibile, soprattutto per gli appassionati di botanica.

Per chi ama le bellezze architettoniche il Santuario di Oropa è un’autentica eccellenza. Patrimonio dell’Unesco, la costruzione risale al IV secolo. Una delle attrattive principali è che tale posto si colloca al di sotto delle Alpi biellesi a poco più di 1000 metri di altitudine. Ideale, dunque, per chi vuole respirare aria di montagna e godere, allo stesso tempo, delle bellezze del luogo.

Le app di paesaggistica piemontese più diffuse

Una volta le cartine geografiche rappresentavano gli strumenti di viaggio ideali per il turista medio. Soppiantate successivamente dai navigatori satellitari che facilitano il proprio percorso, ma determinano, nel contempo, una perdita di romanticismo abbinata ad un incremento della nostalgia.

Non ci sono le app per fare trading online , da un po’ di tempo a questa parte esistono delle app in grado di suggerire i luoghi e i percorsi ideali per visitare al meglio una regione, nella fattispecie il Piemonte. Ad esempio l’app più diffusa a Torino e dintorni da questo punto di vista si chiama CityAround.

Con essa è possibile scoprire la città in lungo e in largo attraverso l’esposizione e la valorizzazione del territorio. Un progetto sostenibile poiché implica un’esplorazione cittadina da farsi prevalentemente a piedi o in bicicletta. La collaborazione con le istituzioni va incontro al turista e indubbiamente aumenta il prestigio e la considerazione di certe attrattive.

Come funziona? Si applica la geolocalizzazione in maniera tale da consigliare l’utente finale sui posti da visitare nelle vicinanze. Gli spostamenti, dunque, sono monitorati e tracciati attraverso una notifica che arriva direttamente sul proprio smartphone.

Presenti contenuti multimediali che avvicinano ulteriormente il visitatore ai luoghi di maggiore attrazione e lo accompagnano letteralmente nella visita guidata. C’è persino la possibilità di personalizzare i propri contenuti in tal senso.

Con TorinoApp si ha una guida completa della città utile non soltanto per i turisti, ma anche per i residenti che hanno poca dimestichezza con le strade. Tra info, video e foto i punti di interesse sono categorizzati e suggeriti al fine di organizzare al meglio il proprio itinerario. Le info su mobilità e viabilità permettono di interfacciarsi direttamente con il Comune di Torino e di usufruire di numeri utili in caso di emergenza.

L’itinerario di viaggio alternativo in Piemonte

Con l’app Piemonte Ways è possibile visitare i luoghi più inesplorati e, spesso, sottovalutati dell’intera regione Piemonte. Una vera e propria guida completa sull’indirizzo e la direzione da dare al proprio percorso.

La durata e la specificità dello stesso possono essere impostate da sé secondo speciali funzioni insite nell’app. Le app turistiche si configurano sempre più come compagne di viaggio ideali. Sempre più ricercate dal turista alla ricerca di più imprevedibilità e meno schematizzazione di un percorso.

BlueTorino è l’applicazione rivolta soprattutto a coloro che intendono abbinare la visita guidata ai temi della salvaguardia di ambiente ed ecologia. Trattasi di un servizio di car sharing grazie al quale è possibile prenotare un’auto elettrica tra le molteplici disponibili. Sono più di 100 in dotazione.

La prenotazione può avvenire in maniera del tutto gratuita fino a 30 minuti prima del servizio di cui usufruire. Servizio disponibile H24 con la possibilità ulteriore di poter accedere liberamente alla ZTL del capoluogo piemontese.

Grazie a ByTripwolf si coniugano informazioni e recensioni degli utenti per offrire un’esperienza di viaggio al prossimo viaggiatore quanto più informativa possibile. Funziona anche senza la connessione dati e ciò consente di avere a portata di mano contenuti fruibili in qualsiasi punto. Disponibile in diverse lingue, si avvale del contributo di altri utenti che possono aggiungere sulla mappa monumenti o attrazioni visitate. Sulla falsariga di quanto avviene con Wikipedia.

I pacchetti vacanze online per il Piemonte

Gli investimenti online sono in netto aumento, come riportato anche da Torinoggi. Così come le piattaforme attraverso le quali prenotare un viaggio. Oggigiorno basta collegarsi ad un sito e accaparrarsi le migliori soluzioni. Per bambini, famiglie, giovani e meno giovani le opportunità di godersi un buon soggiorno in giro per il Piemonte non mancano.

Tra cucina, degustazioni, visite guidate e trekking la scelta è particolarmente vasta. C’è la possibilità, ad esempio, per gruppi ampi di persone di scegliere il tour in bus dove poter ammirare le bellezze dell’Oasi Zegna, parco naturale nel biellese, passando per il bosco del sorriso.

Questo pacchetto è consigliato maggiormente ai turisti che non vogliono ridursi a visitare solamente Torino, ma intendono esplorare posti anche più impervi e scomodi, sotto certi versi.

Le colline del Monferrato, patrimonio dell’Unesco, offrono profumi e gusti del territorio da assaporare. Visite guidate sono previste tra il castello di Gabiano e le cantine di Tagliolo. Qui parte, per chi fosse interessato, annessa degustazione a pranzo presso ristorante tipico in allegato al pernottamento.

Vale la pena scoprire a Vercelli il santuario di Sant’Euseo a Serravalle, una delle mete più suggestive a livello architettonico. Meta di pellegrinaggio, custode di una storia gloriosa. Il percorso tra le colonne dei porticati e gli scalini che permettono l’accesso in cima sulla roccia rendono l’itinerario a metà strada tra l’avventuroso e il culturale. Ambiti che si mischiano facilmente e danno vita a scampagnate decisamente fuori dall’ordinario.