Quando bisogna cambiare la struttura di casa nostra perché è troppo vecchia la prima cosa che si farà e naturalmente cercare quelle imprese edili che si occupano e ce ne stanno tante soprattutto nelle grandi città ma non solo, di lavori di ristrutturazione .

Ma prima ancora di questo bisogna fare una bella cena in famiglia e mettersi d'accordo per decidere anche il budget, perché potrebbe essere che l'investimento economico sia troppo elevato per le possibilità che abbiamo e soprattutto perché dobbiamo andare con le idee chiare a parlare con l’ imprenditore di turno.

Altrimenti il rischio è di avere le idee confuse ed essere confuso significa perdere molto tempo

Che poi già consideriamo che alcuni lavori di ristrutturazione ne richiedono tempo e soprattutto consideriamo che le nostre abitudini verranno stravolte: avremo molta meno privacy in casa, magari dovremmo anche spostarci perché è inagibile e quindi non possiamo permetterci di perdere altro tempo, soprattutto non possiamo permetterci se viviamo in un condominio di far finta di nulla per poi ritrovarci con i condomini che ci bussano alla porta perché hanno sentito troppo casino con i lavori

Per questo magari nelle assemblee condominiali dobbiamo mettere in chiaro questa cosa: magari in base alle regole del condominio comunicare Appunto quanto dureranno questi lavori ed è chiaro che meno durano e meno problemi avremo

In questo senso ad esempio potremmo chiedere il permesso di far lavorare gli operai anche il fine settimana proprio per abbreviare i tempi

Cercare un impresa che ci soddisfa potrete richiederci un po' di tempo è un po' di pazienza

Diciamo che poi l'altra sfida, dopo che abbiamo messo le cose in chiaro in famiglia e nel condominio, è trovare un'impresa edile che veramente ci soddisfa e quelle potrebbe richiedere del tempo e della pazienza e quindi non sarebbe una cosa facile da gestire.

Una soluzione che potremmo prendere in considerazione è che potrebbe essere una scelta molto strategica, è di contattare degli amici che magari un po' di tempo prima ci avevano detto che anche loro hanno fatto dei lavori in casa e provare a vedere se la loro impresa ci può essere di aiuto.

Tanto andarci a fare due chiacchiere In un primo colloquio conoscitivo e magari in un primo sopralluogo a casa nostra nel quale verranno a vedere i lavori che dovrebbero fare per farci un preventivo non ci costa nulla

Poi se riusciremo a trovare un accordo sia rispetto al preventivo ma soprattutto rispetto ai tempi di consegna dei lavori e soprattutto quando iniziarli molto meglio:avremo rotto il ghiaccio e avremo perso meno tempo che avremmo dovuto impiegare mettendoci su internet, navigando sui vari siti delle aziende, mandando email, messaggi WhatsApp o andando a parlarci di persona

L'errore che non dobbiamo fare con qualsiasi azienda è metterci d'accordo solo a livello verbale senza scrivere nulla e non solo per quanto riguarda il preventivo e quindi i soldi, ma anche per quanto riguarda come dicevamo i tempi di consegna perché poi le parole volano.