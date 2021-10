A Bra arriva Aldo Cazzullo per presentare “Il posto degli uomini”

Aldo Cazzullo presenta a Bra “Il posto degli uomini”.

Dopo il grande successo di “A riveder le stelle”, che ha celebrato puntualmente il settecentesimo anniversario dantesco dello scorso anno, torna in Città il noto giornalista, per presentare il suo secondo appuntamento nell’oltretomba letterario con “Il Posto degli Uomini”.

Cazzullo ha ripercorso con una visione originale e personale il viaggio dell’Alighieri, accostandovi con destrezza e disinvoltura vicende recenti ed inserendovi anche riferimenti a personaggi attuali, confermando ancora una volta la modernità del testo della Divina Commedia.

Racconta ora il Purgatorio: il luogo del “quasi”, dell'attesa della felicità; che è in sé una forma di felicità.

Un mondo di nostalgia ma anche di consolazione, dove il tempo che passa non avvicina alla morte ma alla salvezza.

Una terra di frontiera tra l'uomo e Dio, con il fascino di una città di confine.

L’appuntamento con Cazzullo, organizzato dal Rotary Club di Bra in collaborazione con Il Comune di Bra, è per sabato 23 ottobre, alle ore 18.30 presso l’Auditorium “G.Arpino” in piazzetta Largo della Resistenza.

Si potrà assistere alla presentazione solo se muniti di Green pass.