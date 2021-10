Afghanistan: una serata di sensibilizzazione a Savigliano

Sono passate poche settimane dalla precipitosa smobilitazione dei Paesi occidentali dall’Afghanistan, quando i media hanno mostrato al mondo intero le immagini di migliaia di donne, uomini e bambini che – accalcati in lunghe file sotto il sole – attendevano ai cancelli dell’aeroporto internazionale di Kabul nella speranza di poter essere caricati su uno dei tanti voli messi a disposizione dai governi europei e statunitense per essere portati via da un Paese nuovamente governato, dopo vent’anni, dai Talebani.

Immagini e parole che hanno messo davanti agli occhi dell’opinione pubblica una situazione drammatica sia per le modalità sia per la velocità in cui si è sviluppata, che è presto diventata fonte di sconcerto e di profonda preoccupazione per la vita di chi, per varie ragioni, non è riuscito a lasciare il proprio Paese.

Allo scopo di mantenere alta l’attenzione su quanto accaduto nel Paese asiatico, la Consulta della Solidarietà di Savigliano ha organizzato, in collaborazione con il Comune, il progetto SAI Cuneo, Emergency e le Parrocchie saviglianesi, l’incontro dal titolo Afghanistan. Serata di sensibilizzazione per capire e accogliere. "Un modo per informare il più correttamente possibile la cittadinanza su quanto è successo e sta ancora succedendo in quell’area del mondo - afferma Sergio Mondino, presidente della Consulta -, e di farlo anche alla luce dell’attenzione che da tempo il comune di Savigliano pone riguardo al tema della migrazione e dei bisogni di chi tenta di ricostruirsi l’esistenza lontano dai suoi affetti, dalla sua casa, dalla sua comunità".

All’evento, che si terrà martedì 26 ottobre nell’ala polifunzionale di piazza del Popolo (a Savigliano) a partire dalle 21, saranno presenti il giornalista e scrittore Domenico Quirico e Luca Radaelli, medical division coordinator di Emergency.

"Come comune e come collettività cittadina siamo disponibili ad accogliere chi avesse bisogno di ospitalità - continua Mondino -, come d’altra parte già faremo a fine novembre con una famiglia siriana. Ed è perciò importante che a parlare sia chi, dell’Afghanistan, ha una conoscenza approfondita e di lungo periodo, come i due ospiti che animeranno l’incontro". Durante la serata sarà proiettato Il testamento di Gino Strada.

L'ingresso è libero dietro presentazione del green pass fino a esaurimento posti.





Per informazioni, scrivere a: alessandriar@cooperativaorso.it