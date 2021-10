Altavilla Monferrato: edizione dei record per Cioccolato nel Monferrato!

Clima favorevole anche per il mantenimento della perfetta consistenza di barrette, praline, cioccolatini e prodotti di pasticceria.

Grazie anche a ciò, la diciottesima edizione di Cioccolato nel Monferrato, che si è svolta domenica 17 ottobre ad Altavilla Monferrato, ha battuto ogni record mai raggiunto dalla manifestazione.

Ce n'era per tutti i gusti: al latte o fondente, da mangiare a morsi direttamente dalla barretta oppure da sorseggiare passeggiando lungo le vie del borgo, perdendosi tra gli artigiani che esponevano le loro creazioni o ammirando il panorama mozzafiato sulle colline del Monferrato patrimonio dell’UNESCO che si vede lungo tutto il percorso fieristico.

Circa 120 bancarelle di cioccolatieri e artigiani hanno occupato il centro del paese, oltre 650 persone hanno consumato il pranzo servito dal Comune e dalla Pro Loco presso l’area ristoro, più di 90 litri di cioccolata calda è stata gustata dai visitatori ed i mastri cioccolatieri che hanno avuto la possibilità di farsi portare rifornimenti hanno continuato a soddisfare i clienti, altri hanno visto desertificare i loro tavoli.

Code interminabili si sono formate per accedere alle visite guidate ed alle degustazioni presso la Distilleria Mazzetti d’Altavilla, mentre una formidabile amazzone di Cascina Monticello di Casorzo ha affascinato grandi e piccini con spettacoli equestri e coreografie mozzafiato.

Grandissimo riscontro anche per la prima edizione del concorso fotografico “Frammenti di Monferrato dal cuore di cioccolato”, promosso dal Comune in collaborazione con IgersAlessandria: numerosi fotografi, professionisti e non, hanno girovagato per il borgo a caccia dello scatto perfetto che verrà valutato da una giuria di esperti.

Le parole di Massimo Arrobbio, sindaco della cittadina: “Sono felicissimo della perfetta riuscita di questa straordinaria edizione che ha avuto un successo anche superiore agli anni passati. I ringraziamenti vanno innanzitutto a tutti coloro che hanno lavorato senza sosta da mesi per manovrare questa straordinaria, quanto complicata, macchina dei preparativi di “Cioccolato nel Monferrato” e quest’anno in particolar modo al tempo, perché ci ha regalato una bellissima giornata di sole ma non esageratamente calda, quindi una temperatura ideale sia per favorire l’afflusso delle persone, che per mantenere la giusta consistenza del cioccolato. Ne è uscita una giornata stupenda, il paese era colmo di persone che provenivano da ogni parte della regione e non solo e questo è senza dubbio una vetrina considerevole per il “mio bel paese in cima alla collina”, ma anche per l’intero territorio circostante. Vi aspettiamo il prossimo anno, con ancor più partecipazione, sempre la terza domenica di ottobre, perché la vera festa dell’autunno monferrino è solo ad Altavilla Monferrato”.