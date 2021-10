Ciaburro: “Ancora una volta il governo Draghi è assurdamente lontano dai cittadini”

“Ancora una volta il governo Draghi è assurdamente lontano dai cittadini.

Il Superbonus 110 ed il bonus facciate sono indispensabili non solo per i condomini nelle città ma ben più per la riqualificazione dei borghi montani e dei paesi nelle aree interne.

Dopo un anno e mezzo di pandemia che ha completamente sconvolto il sistema economico italiano, le due misure dei bonus sono imprescindibili per la ripartenza del settore edilizio.

Tutti i cittadini meritano gli stessi diritti, sia che vivano in un condominio a Torino piuttosto che in una casa singola ad Argentera. Fratelli d’Italia non accetterà mai una discriminazione simile e si batterà per la proroga delle due misure economiche”.

Ad affermarlo, l’onorevole Monica Ciaburro, deputato FdI e sindaco di Argentera.