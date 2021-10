Cessa l'attività il dottor Luciano Uranio, operante a Brossasco e Venasco

Il 31 ottobre 2021 cesserà la propria attività di medico di medicina generale il Dott. Luciano Uranio nell’ambito dell’assistenza primaria nei Comuni di Brossasco e Venasca.

Al fine di garantire la copertura assistenziale si è reso necessario richiedere ai Medici operanti nell’ambito territoriale la disponibilità a prendere in carico temporaneamente, in deroga al massimale, gli assistiti del Dott. Uranio in base alla residenza.

A decorrere dal 1° novembre è quindi previsto che l’assistenza a favore degli assistiti in carico al Dott. Uranio Luciano venga assicurata temporaneamente con le seguenti modalità:

Dott.ssa Elena Garzino (320/82840879 ambulatori a Sampeyre lun 8-9 mar 9.30-10.30 su appuntamento; mer 17-18.30; ven 10-11 – Melle lun 10-12 mer 10-12 gio e ven 16-17 – Casteldelfino gio 10-11 su appuntamento) per gli assistiti residenti nei Comuni di MELLE, FRASSINO, SAMPEYRE, CASTELDELFINO, BELLINO E PONTECHIANALE

Dott.ssa Ivana Peano ( 349/6046261 ambulatorio a Verzuolo lun 17-19 mar 10-12 mer 17-19 gio 9-11 ven 10.30-12 – Venasca lun 9-11; mer 8.30-10; gio 16-18; ven 8,30-10) per gli assistiti residenti nel Comune di VENASCA

Dott Antonio La Rosa ( 0175/797934 ambulatori a Rossana lun 9-11; mar 9-11; mer 17-19; gio 17-19; ven 9-11 – Piasco lun 15-16.30; mar 17-19; mer 11,15-12.30; ven 17-19; sab 9-10 – Venasca mar e mer 15-16.30; gio 9-10.30; ven 11,30-12.30 su appuntamento – Torre San Giorgio lun 17,30-18,30; mer 9-10.30; ven 15-16) ) per gli a ssistiti residenti nei Comuni di BROSSASCO - ISASCA – ROSSANA - PIASCO – BUSCA E ALTRI COMUNI NON PRECEDENTEMENTE ELENCATI

E’ fatta salva ovviamente la possibilità di scelta nei confronti di Medici di Medicina Generale operanti nel Distretto che abbiano ancora disponibilità di posti.

Presso lo sportello multifunzionale sarà possibile avere informazioni circa le disponibilità di scelta nei confronti dei MMG già operanti nell’ambito territoriale, nonché conoscere gli orari di ambulatorio; gli stessi orari sono inoltre consultabili sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini – Medici di Famiglia e Pediatri”