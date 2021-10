L’appello di Lindy Jo-Anne, studentessa dello Zimbabwe dai disordini e dal Covid

Guarda anche alla Granda l’appello lanciato da una studentessa originaria dello Zimbabwe, in cerca di una sistemazione e di possibili occasioni di lavoro dopo essere sfuggita alla complessa situazione nella quale versa il suo Paese.



A farsene latore, nella speranza che il suo messaggio possa trovare altre famiglie o aziende interessate, è Paolo, imprenditore del Cuneese, che anni addietro si era servito della collaborazione professionale di Lindy Jo-Anne Nyathi – questo il nome della giovane – per una serie di di traduzione dall’inglese, apprezzando la professionalità e accuratezza con le quali la ragazza aveva condotto il lavoro.



"Mi sono laureata con lode nel mio Paese in Relazioni Internazionali e Gestione della Pubblica Amministrazione – scrive oggi Lindy Jo-Anne – e vi ho lavorato come esperta al programma di pacificazione nazionale per conto di una Ong svizzera prima e come assistente parlamentare ai colloqui di pace che hanno poi portato al Governo di transizione poi. Grazie a una borsa di studio ora mi sto laureando anche in Italia, all’Università di Pavia, con un master in Politica e Gestione delle Relazioni Internazionali.



In questi anni mi sono mantenuta in Italia grazie a lavori on line di tutoraggio, traduzione e insegnamento dell'inglese coi quali integravo i fondi della borsa, ma a causa del Covid tali impegni sono in buona parte venuti meno. Così, a fine 2020, avevo deciso di tornare in Zimbabwe, dove però, la già drammatica situazione degli ultimi anni, è divenuta catastrofica. Ormai da tempo, a causa della bancarotta dello Stato, nel Paese non vengono pagati gli stipendi, mancano il cibo, l’energia elettrica e i servizi sanitari e le proteste anche dei parlamentari spesso finiscono con violenze e morti per strada. Non c'è sicurezza, al punto che mia madre, professoressa universitaria, e mia sorella sono dovute fuggire in Sudafrica.

Anch’io ho così deciso di ritornare in Italia. Con gli ultimi risparmi sono sopravvissuta in questi mesi e sono stata un aiutata da alcuni amici. Ora mi dovrei laureare, ma sono in difficoltà perché non riesco più a pagare la camera nella quale alloggio ospite di una famiglia in Sannazzaro dei Burgundi (Pavia) anche a causa dell'affitto alto. Sto cercando disperatamente una sistemazione in quanto dovrei discutere la mia tesi in presenza, se possibile, e sto facendo alcune cure all'ospedale 'San Martino' di Pavia. Sono vaccinata, volenterosa, ho allevato i miei fratelli aiutando mia madre, cucino, pulisco. Sto perfezionando il mio italiano (il mio corso di studi è in inglese) e non ho problemi a trasferirmi, purché sia una sistemazione sicura, dove possa essere accettata come studente e cittadino. Spero in un vostro aiuto, tramite la mail lindyjo92@gmail.com".