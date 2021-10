Calcio Serie D: il Bra si gode Vincenzo Alfiero, capocannoniere del girone con 8 reti. Quando va a segno i giallorossi vincono

Doppietta decisiva sul campo del Borgosesia (vittoria per 2-1 del Bra) e ottavo gol in campionato per Vincenzo Alfiero. Un bottino cospicuo che vale la conferma del primato nella classifica marcatori del girone A.

Alfiero comanda a quota 8 (due calci di rigore) ed è tallonato (7) da Vuthaj del Novara, per altro un ex giallorosso. Leggermente più distanti Candido del Casale, Diallo del Derthona e Aperi del Vado, autori di 5 reti.

L'ex bomber del Fossano sta trovando la via del gol con regolarità e quando va a segno il suo Bra vince sempre (Pont Donnaz, Lavagnese, Fossano e Borgosesia).

Meglio di Vincenzo Alfiero, nel panorama dell'intera Serie D nazionale, ha fatto solo Federico Russo, attaccante del San Donato Tavarnelle (capolista del girone E con l'Arezzo): per lui già nove reti all'attivo.