Motori: Matteo Giordano e Manuela Siragusa in gara al "3° Rally Trofeo delle Merende"

Un solo obiettivo: divertirsi. Nella penultima domenica di ottobre Matteo Giordano e Manuela Siragusa saranno in gara al "3° Rally Trofeo delle Merende", con la sola voglia di correre senza pensieri una gara rapida ma impegnativa.

Il percorso ufficializzato dagli organizzatori del Cinzano Rally Team è composto da tre passaggi da ripetere due volte sulle prove speciali Consorzio Asti Docg e Santero 958, rispettivamente di 9.30 e 8.48 km, tutti su asfalto, con molti tratti tortuosi e saliscendi da affrontare tutti d'un fiato.

Per la coppia Giordano-Siragusa si tratta della sesta gara di un 2021 finora più che positivo, culminato con la vittoria della Coppa Italia Zona1 dopo il piazzamento al "Rally del Rubinetto" di settembre.

"Non abbiamo nessun pensiero se non la voglia di dare il massimo su dei tratti cronometrati che conosciamo, così come la nostra Renault Clio R3C.A prescindere dal risultato ringraziamo tutti i nostri collaboratori e sponsor, in primis FR New Motors, Alma Racing ed LGM Rally".