Quando a Bra scende la sera. Ecco la foto spettacolo di Tino Gerbaldo

C’è un momento della giornata in cui Bra diventa solo ed esclusivamente dei braidesi. È il momento in cui il sole si spegne, quel momento in cui anche la città, gli edifici, le strade si riposano dopo l’intensa frenesia quotidiana.





A mostrare ancora una volta la bellezza di Bra dall’alto, nel momento in cui cala la sera e il frastuono lascia il posto al silenzio, è Tino Gerbaldo le cui foto, scattate con l’aiuto di un drone sono ormai ammirate da tutto il popolo del web. Lo scatto sembra quasi un dipinto dai toni pastello, non si può che non rimanere estasiati da tanta suggestione.





Nel giro di pochi minuti gli ultimi fili di luce lasciano il posto alle sfumature della notte ed ai primi bagliori artificiali. A separare la terra dal cielo c’è la vetta del Monviso, sirena adagiata sulle rocce a riposare dopo una giornata di sorrisi e di lavoro.