A San Michele Mondovì lo scalone di piazza Umberto I si tinge di rosa per la campagna LILT

"Esprimiamo in questo modo la vicinanza alle donne malate di tumore" - commenta Antonella Morra, consigliere del comune di San Michele Mondovì - "Siamo in contatto con la delegazione di Mondovì, tramite la referente Paola Adone. A lei, al personale medico ed a tutte le volontarie va la nostra riconoscenza per il tempo e la sensibilità che impiegano verso le persone ammalate. Ci fa ben sperare che, dopo la pandemia, abbiano organizzato giornate di visite gratuite per andar incontro alle esigenze delle donne, in quanto la prevenzione resta l'arma più efficace contro il tumore al seno".