A Savilgliano nasce "Ël cheur dij Sant": il dolce a forma di cuore a sostegno dell'associazione “mai+sole”

Quasi ogni regione d’Italia ha il suo dolce dei Santi, con molte tradizioni e ricette gustose e simpatiche. Dal “Pane dei morti” alle “Ossa dei morti” o “Cavalli dei morti”. Ci sono poi le “Fave dei morti” o il “Pan de mei” e i frutti di martorana siciliani come i “Pupi di zuccaro”, i “Pupaccena” o le “Dita di apostolo” o, ancora il “Torrone dei morti”.

Il panettiere Daniele Mulassano, che vive e lavora nel profondo della provincia di Cuneo, si è guardato un po’ intorno e, visto che qui mancava un dolce “specifico” per la Festa di Ognissanti si è chiuso nel pastino e ha sfornato quella che potrebbe diventare una golosa tradizione di ogni 1° Novembre, e cioè “Ël cheur dij Sant” (Il cuore dei Santi)!

Un dolce fatto, appunto, a forma di cuore. Un po’ pandoro, ripieno di crema di Nocciola Piemonte, e un po’ panettone, con la crosta tempestata di granella, il tutto amalgamato ed ingolosito dal Burro Fresco artigianale prodotto e donato dal Caseificio Sepertino di Marene (che oggi Anna Maria e Mario, con l’aiuto del figlio Gabriele, portano avanti da 4 generazioni, con le ricette artigianali e le prelibatezze dei nonni saviglianesi).

Questo è quello che è uscito dai forni di Daniele Mulassano e, come per la “Colomba della Regina” (dolce pasquale che grandissimo successo ha ottenuto al suo esordio), il pensiero è andato ancora a “mai+sole” (l’associazione nata a Savigliano che aiuta le donne in difficoltà) mettendo a disposizione al puro costo il suo nascente “Ël cheur dij Sant”.

Sotto gli stessi portici della rivendita saviglianese della “Panetteria Mulassano”, a 40 metri di distanza c’è “Tallone orafi” storica gioielleria a Savigliano. Il titolare, Silvio Tallone, con tutto il suo staff ha deciso di accompagnare Daniele in questa bella iniziativa benefica creando un piccolo e prezioso gioiello in argento raffigurante il simbolo astronomico di Venere utilizzato per simboleggiare la femminilità, contornato da un braccialetto rosso, come le scarpe simbolo di “mai+sole”, che andrà ai primi 200 acquirenti (e solo a loro!) di “Ël cheur dij Sant”.

Dulcis in fundo il simpatico logo, messo a disposizione (sempre gratuitamente) dal vignettista del Corriere di Savigliano, Paolo Roasio.

Quindi… “Ël cheur dij Sant” viene messo in vendita a 10 euro ma, ancora una volta, esattamente la metà dei soldi spesi andrà ad aiutare “mai+sole” e tante donne in serie difficoltà.

Perché “Ël cheur dij Sant” vuole aiutare anche i “santi” laici che ogni giorno si spendono per aiutare il prossimo. E lo fa nel modo più dolce possibile!