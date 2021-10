A Verduno cinque ricoverati e nessuno grave. Quasi 1.200 i nuovi vaccinati in sette giorni

Cinque ricoverati e nessuno grave. Questo l’aggiornamento che arriva dal reparto Covid di Verduno secondo quanto appena riferito nel consueto bollettino settimanale diramato dal Comune di Alba.

Il dato – inferiore di tre unità rispetto a sette giorni fa – conferma la positiva tendenza registrata ormai da mesi nell’ospedale unico di Alba e Bra. A differenza di quanto visto dopo l’estate 2020, dalla scorsa primavera il reparto Covid non si è mai completamente svuotato, tranne che per alcuni giorni in agosto, ma da allora il numero dei ricoverati è sempre rimasto stabile sotto la decina di unità, con lievissime oscillazioni e un limitato ricorso alla terapia intensiva.



Una tendenza che, con tutta evidenza, riprova l’efficacia di una campagna vaccinale che a partire dall’inizio dell’anno ha visto l’Asl Cn2 prodigarsi nella distribuzione di qualcosa come 253.885 dosi di siero anti Covid, di cui 133.510 prime somministrazioni (su una platea ora estesa a circa 155mila utenti over 12, per un'incidenza superiore all’85%), 113.574 seconde dosi (72% circa) e 6.801 terze dosi (4%).



L’incremento delle prime dosi nell’ultima settimana è stato di 1.198 unità nell’ultima settimana e di 6.170 rispetto alla rilevazione di un mese fa, 24 settembre.



Intanto – fa sapere ancora il Comune – ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 38, di cui nessuno ricoverato. Erano 32 una settimana fa e 27 quindici giorni fa. Non si registrano nuovi decessi (72 quelli contati da inizio pandemia), mentre i guariti sono saliti a 1415, tre in più rispetto all’ultimo aggiornamento.

Le dosi di vaccino somministrate ai residenti albesi sono 45.310, di cui 23.368 prime dosi, 20.278 seconde dosi e 1.664 terze dosi.