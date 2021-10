Bra fa la spesa per cinque Comuni: si rinnova l’intesa che la vede capofila

La centrale unica di committenza comunale (Cuc) è la stazione appaltante che gestisce gare per conto di più Pubbliche Amministrazioni nei confronti di terzi, seguendone tutto l’iter e in generale occupandosi di tutte le problematiche relative alla committenza.

Nel nostro territorio, è proprio Bra a fungere da capofila per quella di cui fanno parte diversi Comuni limitrofi, tra cui Santa Vittoria d’Alba, Sanfrè, Sommariva Perno e da ultima Caramagna Piemonte. La convenzione, stipulata nel 2015, ha durata di 6 anni: Il Consiglio comunale di Bra, in programma il prossimo lunedì 25 ottobre, è chiamato dunque al rinnovo.



"Nel testo, che disciplina i rapporti finanziari ed eventuali recessi, non sono previste sostanziali novità, ma solo piccole modifiche necessarie per aggiornarlo alla situazione attuale" ci spiega Anna Brizio, assessore con deleghe all’Urbanistica e all’Edilizia privata. "Nei mesi scorsi abbiamo svolto un fitto dialogo con gli altri Comuni partecipanti, e tutti hanno manifestato la volontà di continuare nell’adesione a questo modello organizzativo. Come Amministrazione, ci fa dunque molto piacere aver ricevuto questo importante attestato di fiducia e apprezzamento del nostro operato".



Ricordiamo che la seduta, convocata dal presidente Fabio Bailo, si riunirà a partire dalle 17 e sarà visibile in diretta streaming e successivamente in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra.



Tra gli altri temi di cui si discuterà, anche una importante variazione di bilancio ( leggi qui ) e una mozione relativa allo scioglimento di Forza Nuova.