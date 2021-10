Il Colle dell'Agnello chiuderà il 2 novembre: l'incontro tra la giunta di Pontechianale e la Provincia

La strada del Colle dell’Agnello chiuderà il 2 novembre. È questo un primo, importante risultato portato a casa dalla nuova amministrazione comunale di Pontechianale, guidata da Andrea Allasina.



La giunta, non ancora insediata, ha deciso di stringere i tempi e, martedì 19 ottobre, ha incontrato il presidente della Provincia Federico Borgna, il suo vice Flavio Manavella e il responsabile del settore viabilità nell'area valligiana. Spiega il primo cittadino: «È stato un incontro molto costruttivo. La Giunta provinciale conferma la volontà di dilatare i tempi di apertura rispetto agli anni passati per ampliare la possibilità di scambio e turismo con i paesi oltralpe. A più settimane di apertura del valico, infatti, corrispondono maggiori entrate per tutto il comparto economico della zona, oltre a un'occasione di scambio culturale che non deve mai mancare tra territori transfrontalieri. Posticipare la chiusura permette anche di "agganciare" alcune vacanze scolastiche francesi, che spesso diventano occasione per qualche gita. E la Valle Varaita è pronta a sfruttare anche questa opportunità».



Durante il vertice si è anche parlato di un altro fondamentale progetto che la giunta Allasina ha inserito tra le priorità dei prossimi mesi: il completamento della passeggiata che costeggia il lago lungo la Strada Provinciale.



- L'IMPORTANZA DEL VALICO

Per garantire l'accesso al Colle dell'Agnello (se si considerano i valichi attraversabili con le auto, si tratta del più alto d’Italia e il terzo d’Europa), negli ultimi giorni si sono messi al lavoro i mezzi spartineve, così da per tenere pulita la strategica strada di collegamento con la Francia.



L'assessore Paolo Gaudissard: «Da tempo abbiamo ben chiaro il valore e le potenzialità dell'Agnello: non a caso già da anni abbiamo aperto una piattaforma sul web per confrontarci su questo tema, coordinando anche iniziative culturali. Si è formata un'opinione comune e diffusa, che non poteva non essere presa in considerazione, fin dalle prime mosse, da questa amministrazione».



- SI INSEDIANO SINDACO E GIUNTA

Anche di questi progetti si parlerà oggi alle 18.30, a margine del primo Consiglio comunale dopo le elezioni di inizio ottobre: incontro pubblico all'interno della quale il sindaco Allasina giurerà davanti alla Costituzione e presenterà la squadra di Giunta, formata da Gaudissard e Piermatteo Roulph.



Durante l'incontro nella sala consiliare del municipio saranno anche distribuite le deleghe ai consiglieri e designati i rappresentanti comunali presso altri enti, tra cui l'Unione Montana. Tra le scadenze “tecniche” in fase di approvazione: variazione di bilancio, Documento unico di programmazione delle opere pubbliche e commissione elettorale.