Pocapaglia dice addio a don Aldo Molineris, parroco del paese per quasi mezzo secolo

Seguito amorevolmente dalla sorella e dai nipoti, si è spento questa mattina nella casa canonica di Pocapaglia don Aldo Molineris, 88 anni, per quasi mezzo parroco del centro roerino alle porte di Bra.



A darne notizia la Diocesi albese, che ripercorre le tappe del suo lungo ministero sacerdotale. Nato il 7 marzo 1933 a Santo Stefano Belbo, dopo gli studi nel seminario albese venne ordinato sacerdote dall’allora vescovo di Alba Carlo Stoppa il 22 settembre 1956. Fu quindi viceparroco a Neive Borgo dal 1957 al 1963, quando venne trasferito a Vezza d’Alba. Dal 1968 e per quattro anni fu quindi parroco a Levice, per poi raggiungere il centro roerino, dove ha trascorso il suo ministero tra la gente, con mitezza e pazienza, per ben 47 anni. Nel 2019 ha continuato a collaborare con il nipote, don Mauro, nuovo parroco, finché le forze glielo hanno permesso.



La veglia funebre è stata fissata per domenica sera nella chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio e Donato alle ore 20.30, mentre la celebrazione delle esequie sarà presieduta dal vescovo di Alba monsignor Mario Brunetti lunedì 25 ottobre alle ore 15.30.