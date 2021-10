Saluzzo, premio Fedeltà al lavoro della Camera di Commercio a 11 aziende del Saluzzese

Domenica 24 ottobre alle 9,30 a Saluzzo, al Palazzetto dello Sport di via Santa Croce avrà luogo la 68 °edizione della premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico 2020/2021, nel corso della quale saranno premiati gli operatori economici che, con l’esempio di una vita dedicata al lavoro, hanno contribuito al progresso civile, economico e sociale della nostra provincia.

Nell’evento, a cui si potrà accedere soltanto previo invito e che ritorna dopo la pausa forzata Covid, saranno premiate con il ”Sigillo d’oro” tre personalità di spicco nel campo economico e sociale e per l’impegno e capacità nel loro settore. Per l’edizione in corso sono: Aurelia Della, Giuseppe Tebano e Mario Frandino, Amministratore Delegato della Sedamyl di Saluzzo.

Saranno consegnati complessivamente 179 diplomi e medaglie, dei quali: 73 ad industriali e commercianti con 35 anni di ininterrotta attività o appartenenti a famiglia titolare di azienda da almeno 80 anni; 55 ad artigiani con le medesime caratteristiche, 51 a coltivatori diretti con 40 anni di ininterrotto lavoro.

Tra queste verranno premiate anche 11 attività del Saluzzese: "Paradiso delle Sarte di Saluzzo"; "Macelleria Boretto Mirella di Saluzzo";"Demichelis Roberto di Manta"; "Ferrero Carlo di Sanfront"; "Rossa Eros del Bar Natale di Paesana"; "Ferramenta Battisti di Barge"; "Gontero Maria Mirella del Bar Monviso di Crissolo"; "Canavese Graziella del ristorante Da Claudino di Gambasca"; "Borghino Antonio Matteo"; "Ponzalino Gianfranco e Silvia commercio mobili di Saluzzo"; Ferrero Carlo dell'Agraria S. Verdiana di Sanfront".

Grande soddisfazione viene espressa anche dalla Confcommercio di Saluzzo e zona, nel vedere riconosciuti gli anni di carriera e l' impegno nel lavoro di queste 11 attività del territorio.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Camera di Commercio.