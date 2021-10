Sanità e fondi PNRR, Boselli bacchetta Borgna: "Poco solerte nell'ottenere dalla Regione sostegno alla medicina territoriale"

"Ancora una volta, Cuneo rischia di restare indietro, nell’erogazione di fondi che sono indispensabili per costruire la medicina territoriale del futuro, ovvero le case della salute, organismi che sono un mezzo indispensabile per sostenere il miglioramento delle cure, anche domiciliari, ai pazienti e per dare respiro al lavoro ospedaliero. Infatti, si sa già che il ministero della Salute stanzierà oltre 500 milioni di euro per il Piemonte per questo progetto. Peccato che Borgna non si stia attivando come dovrebbe per fare sì che anche Cuneo rientri nei beneficiari di questi fondi".



A scrivere sul proprio profilo Facebook è Giancarlo Boselli, candidato sindaco per la lista "Indipendenti" alle prossime elezioni amministrative della città di Cuneo. Il tema, com'è chiaro, è quello della sanità territoriale e i fondi del PNRR.



"Sebbene la governance della sanità competa alla Regione e all’assessore Icardi, il sindaco Borgna non appare così solerte nel cercare di ottenere una parte di questi fondi per potenziare la medicina territoriale a Cuneo e dintorni, al contrario di quanto ha fatto sulla delibera di consiglio sulla collocazione dell’ospedale unico al Carle, presa su dati parziali e non completi".



"Perché Borgna sulla medicina territoriale è fermo al palo e non appare solerte allo stesso modo di quando lo scorso gennaio fece votare nella conferenza dei Sindaci il documento sull'ospedale unico in poco più di un’ora, senza che gli altri primi cittadini avessero potuto documentarsi adeguatamente su cosa andavano a deliberare?"