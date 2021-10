Tre feriti nello scontro tra due auto a Barge

Tre persone sono rimaste coinvolte in uno scontro tra due auto, a Barge, in via Ripoira.

L’incidente è avvenuto questa mattina. I due veicoli, da quanto si apprende, si sono scontati in prossimità di una curva: provenivano uno in direzione opposta all’altro.

Una delle due macchine, poi, ha terminato la sua corsa nel fosso a bordo strada.

Sul posto sono in intervenute le ambulanze dell’emergenza sanitaria 118, con l’automedica da Paesana e l’ambulanza della Croce rossa di Barge. Insieme al 118, i Vigili del fuoco di Barge e i Carabinieri.

I tre coinvolti hanno riportato fortunatamente traumi lievi, tutti classificati con un codice verde. Due di questi solo stati trasportati in Pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso.

Al tempo stesso, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli, prima dell’intervento del soccorso stradale. I Carabinieri stanno invece raccogliendo tutti gli elementi utili per la ricostruzione della dinamica del sinistro.