A Dronero i "Geppetti" portano sorrisi e doni ai più piccoli

Li attendevano con trepidazione i bimbi delle scuole primarie di Pratavecchia, Dronero Oltre Maira e Dronero piazza Marconi, ognuno tenendo tra le mani un sacchettino di castagne.

Nelle giornate di ieri, giovedì 21 e mercoledì 20 ottobre, i volontari Geppetti - dell'associazione dronerese Mastro Geppetto - hanno regalato ai più piccoli l'emozione della tradizionale castagnata d'autunno.

Un gesto che l'associazione ha voluto fortemente: "Sono momenti belli, non solo per i bambini che imparano la convivialità e la condivisione, ma anche per noi, perché dalla spontaneità dei più piccoli impariamo sempre molto!".

Ieri, inoltre, i Geppetti hanno consegnato agli alunni della scuola dell'infanzia di Dronero piazza Marconi, alcune biciclette riparate: "Ci faceva piacere aiutare la scuola. Avevano delle biciclette non più utilizzabili perché rotte: ad una mancava un freno, qualcuna aveva la sella non stabile oppure mancava una rotella,... Desideriamo ringraziare tanto Cicli Rovera che gratuitamente ci ha aiutati, permettendoci di fare questo regalo ai bambini".

I bambini delle scuole hanno salutato i Geppetti calorosamente, ringraziandoli con un bell'applauso!