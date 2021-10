In cerca delle migliori idee per regali di Natale 2021? In questo articolo snoccioleremo una serie di regali di Natale speciali da fare ad amici, fidanzati e parenti! Come fare a scegliere il regalo di Natale perfetto? Per farlo dovrete pensare attentamente ai gusti della persona cara, oppure, potrete stupirla con un’idea veramente fuori dalle righe. Quale? Un regalo di Natale personalizzato!

A Natale sono moltissimi i regali originali che si possono fare, partendo dalle esperienze culinarie natalizie e arrivando fino ai piccoli pensieri costruiti con il fai da te!

Nelle prossime righe vi andremo a spiegare dove trovare regali di Natale 2021 originali e sopra le righe per stupire davvero tutti i vostri cari. Tutti i regali presentati in questa lista sono reperibili sul sito del brand Olallà, specializzato in regali di Natale 2021.

Come nasce la tradizione dei regali di Natale?

A Natale ci si scambia i regali, ma da dove nasce questa bellissima tradizione? La risposta sta nella religione Cristiana. Questa usanza è legata ai primi doni portati al bambin Gesù dai Re Magi. Per ricordare proprio l’oro, l’incenso e la mirra, i doni portati a Gesù, la tradizione vuole che a Natale ci si scambino pensierini e doni celebrando gioiosamente la festa.

Migliori idee regali di Natale 2021 per lei

Tra i regali di Natale 2021per la fidanzata, moglie o amica del cuore, troviamo una serie di pensierini personalizzabili.

1. Decorazioni per l’albero di Natale personalizzate

Tra i regali perfetti per Natale troviamo le decorazioni per l’albero. L’albero è sempre al centro dell’attenzione nel periodo natalizio, perciò un pensierino originale e romantico potrebbe essere proprio una pallina di Natale con il nome della persona cara, con una fotografia, oppure una dedica.

2. Tagliere personalizzato con dedica

Volete stupire la vostra dolce metà e fare in modo che si ricordi di voi ogni giorno? Un tagliere personalizzato sarà un regalo non solo unico, ma anche utile!

3. Astuccio portapenne

Un regalo perfetto per le persone che scrivono molto: l’astuccio portapenne. Ideale come pensierino di Natale personalizzato.

4. Gioiello personalizzato

Un gioiello è sempre un regalo di Natale apprezzato, in particolare se la scatola è personalizzata! Regala dei cristalli Swarovski® con una dedica speciale per la tua lei, sarà un regalo romantico e indimenticabile.

5. Casetta appendichiavi in legno

La tua fidanzata non sa mai dove ha lasciato le chiavi di casa? Nessun problema! Abbiamo il regalo perfetto per te: una casetta portachiavi personalizzata in legno. Incidi i vostri nomi e regalale un pensiero carino per il suo Natale.

6. Tazzina di caffè con messaggio segreto

Il regalo perfetto per dimostrarle il vostro amore? Una tazzina di caffè con un messaggio segreto sul fondo. Potrete guardarla sorseggiare il caffè e stupirsi leggendo un tenero “Ti amo” scritto sul fondo della tazzina.

7. Ritratto stilizzato di coppia

Perché non stupirla con un ritratto personalizzato? Un meraviglioso ritratto di coppia in bianco e nero, realizzato da un’artista e consegnato con cornice in vari formati a scelta.

8. Piatto torta con dedica

La tua fidanzata ama fare dolci? Falla impazzire con un regalo di Natale 2021 davvero incredibile: un piatto da torta personalizzato con una frase a tua scelta. Simpatico e originale!

9. Zerbino con nome

Volete personalizzare la vostra casa in occasione del Natale? Regalate alla vostra dolce metà lo zerbino personalizzabile con la possibilità di inserire tutti i nomi della famiglia.

10. Saponette artigianali con iniziale

Da Olallà potrai trovare fra i regali di Natale 2021 anche le saponette personalizzate con l’iniziale che preferisci. Un’idea perfetta per chi cerca un piccolo pensiero carino per lei.

Migliori idee regali di Natale 2021 per lui

Cerchi un regalo di Natale per lui? Che tu sia in cerca di un regalo per un marito, amico, fidanzato, papà o fratello, in questa lista troverai ottime idee per il tuo Natale 2021.

1. Boccale da birra personalizzato

Al tuo lui piace bere la birra? Non lasciarti sfuggire l’occasione di regalargli un boccale di birra personalizzato con il suo nome e una frase simpatica.

2. Coppia di calici con nome

Vi piace bere del vino insieme? Perché non regalare allora una coppia di calici da vino con inciso il vostro nome? Un pensiero romantico, simpatico, che vi unirà negli aperitivi e nelle cene.

3. Portachiavi acciaio inox con coordinate

Un portachiavi di acciaio inox è praticamente indistruttibile! Potrete far incidere le coordinate del vostro luogo del cuore sull’acciaio per fare un pensiero di Natale 2021 davvero indimenticabile.

4. Barretta di cioccolato con nome e dedica

Vi piacerebbe regalare una barretta di cioccolato personalizzata a tema natalizio? Un pensierino perfetto per colleghi d’ufficio, amici e parenti. Non solo, con questo regalo potrete fare felici anche molti bambini!

5. Set di tazze

Portare la colazione a letto è uno dei gesti d’amore più usati. Pensate quanto potreste stupire la vostra dolce metà portandogli la colazione nel giorno di Natale con un set di tazzine realizzate ad hoc per voi con dedica e frase d’amore.

6. Quaderno in pelle artigianale

Il vostro lui è uno scrittore? Oppure lavora in ufficio? Un regalo sempre utile è un quadernetto di pelle artigianale personalizzato con una scritta o il suo nome.

7. Album fotografico

Vorreste ricordare con la vostra persona cara alcuni momenti speciali? Regalategli un album fotografico! Sul sito di Olallà sono presenti album fotografici in legno che possono essere personalizzati con una scritta o una dedica in copertina.

8. Cornice con dedica

Sempre a tema fotografia, fra i regali più originali per Natale 2021 troviamo la cornice di legno personalizzabile. Un ottimo modo per incorniciare un momento speciale e sorridere insieme.

9. Tag da viaggio

Se il vostro lui è un appassionato di viaggi potrete optare per un tag da viaggi su misura con inciso proprio il suo nome o una frase per voi speciale.

10. Sacchi di Natale in tela

Infine, per dare un tocco personale ai vostri pensieri di Natale, potrete acquistare la sacca di Natale in tela in stile vintage, dove potrete impacchettare tutti i vostri regali di Natale 2021!

Migliori idee regali di Natale 2021 per bambini

Il giorno di Natale nessuno aspetta i regali quanto i bambini, ecco perché vi presentiamo anche 10 regali di Natale2021 per bambini originali!

1. Peluche personalizzato “so tutto di”

Per Natale regala il mitico peluche personalizzato con scritto “so tutto di” e il nome della bambina o del bambino. Realizzerete un regalo davvero unico sia per i bambini più piccoli che per i più grandi.

2. Spade di legno con nome

Tra i regali di Natale 2021 più originali e richiesti troviamo il gioco spada di legno personalizzabile con il nome del bambino. Si consiglia l’acquisto di almeno due spade di legno per permettere un maggior divertimento fra bambini.

3. Dadi da accatastare con animali e numeri

Un gioco istruttivo per i bambini più piccoli, si divertiranno un mondo ad accatastare tutti i dadi, con i simpatici animali che sorridono. Tutti i dadi possono essere riposti l’uno nell’altro per permettere di risparmiare spazio.

4. Xilofono colorato per bambini 3+ anni

Uno xilofono in legno con il nome del bambino. Un’idea regalo di Natale perfetta per i bambini dai tre anni in su.

5. Un romantico carillon

Chi di noi da bambino non aveva un carillon? Si tratta di un oggetto quasi magico, in grado di trasportare la mente dei bambini in posti speciali. Regala un romantico carillon per Natale ai tuoi bambini, sceglilo con cura dal sito web.

6. Giostra in legno, regalo per neonati

Un regalo di Natale perfetto per neonati e bambini piccoli è la giostrina in legno con gli animaletti del bosco, ideale per far sognare tutti i bambini.

7. Metro misura altezza per cameretta

Per Natale un ottimo regalo per bambini può essere un metro misura altezza da appendere in cameretta: divertente, colorato e simpatico, sarà un elemento d’arredo e un ricordo importante per il vostro bambino.

8. Calendario dell’avvento

Un regalo di Natale per bambini perfetto è sempre il calendario dell’avvento! Questo è un regalo che solitamente si fa prima di Natale, per permettere al bambino di aspettare giorno dopo giorno, l’arrivo del giorno di Natale!

9. Adesivo murale con nome

Per decorare la cameretta dei bambini potrete regalare un originalissimo adesivo da parete personalizzato con il nome del bimbo o della bimba!

10. Gabbiano di legno oscillante

Sempre per decorare la cameretta dei bambini, vi proponiamo il gabbiano di legno con un’apertura alare di 74 cm da appendere. Permetterà ai bambini di sognare e divertirsi ammirando il volo del gabbiano.