Scopri le minacce più comuni su Internet

Ormai passiamo moltissimo tempo online, sia per lavoro che per piacere. Gli attacchi informatici sono quindi sempre dietro l’angolo ed è bene prevenirli, oltre che curarli. Bisogna innanzitutto prestare molta attenzione ai propri comportamenti online, ma anche conoscere bene le minacce più comuni e difendersi di conseguenza.

In questo articolo scopriremo le minacce più comuni su internet, che possono colpire sia privati che aziende. Ricorda che il tuo comportamento online è molto importante per la tua sicurezza. Proteggi il tuo indirizzo IP con una VPN sicura e affidabile. Prendi tutte le misure necessarie, tra cui l’installazione di una VPN.

Virus informatici

I virus informatici sono i più comuni malware su internet. Essi sono allegati a file o a programmi. Entrano nei computer attraverso download o link malefici.

Per proteggere il computer dai virus bisogna impostare un firewall e scaricare un buon antivirus. Così, eviterai danni al dispositivo o la perdita di file.

Phishing

Il phishing avviene principalmente mediante e-mail o messaggi istantanei. Questi invitano l’utente a compiere determinate azioni, ma nascondendo delle minacce. L’obiettivo principale di un attacco di phishing è il furto di dati sensibili molto importanti, quali identità dell’utente, carte di credito e simili.

In questi casi, purtroppo, è l’utente stesso che viene spinto con delle scuse persuasive a fornire i suoi dati personali all’hacker. Il tutto senza rendersene conto. Quindi, la prima regola per non cadere in un attacco di phishing è quella di non fornire i tuoi dati personali, né altre informazioni sensibili via mail, messaggio o form online.

Botnet

I botnet sono tra le minacce più pericolose alla sicurezza di Internet. Questo perché non si tratta di un malware che colpisce il singolo dispositivo, ma un’intera rete. Gli hacker, inoltre, riescono a prendere il controllo di tutti i computer infetti.

Essi possono controllare la rete da remoto e apportare dei danni che a un’azienda possono costare anche milioni di euro. Spesso la minaccia è quella di riscatto in cambio della fine di questo crimine. Molto spesso i possessori di reti di computer cedono e pagano gli hacker affinché li lascino stare.

L’unico modo per sbarazzarsi di questa minaccia è quello di installare un antivirus molto potente e prestare molta attenzione ai segnali che un malware sta cercando di entrare nel sistema.

Denial of Service distribuito (DDoS)

Un attacco DDoS interessa i server ospitati e li rende inutilizzabili. Esso può interessare siti, come e-commerce o anche social network. E’ il provider di servizi Internet, in questo caso, a prestare attenzione alle minacce. Scegline uno davvero sicuro e che garantisca la massima affidabilità.

Inoltre, in caso di utilizzo di cloud hosting, assicurati che il servizio sia affidabile e che protegga le tue attività.