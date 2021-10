Primo giorno di Orientamento scolastico alla Caserma Vian di Cuneo (FOTO)

Tanta partecipazione al primo giorno del Salone dell'Orientamento a Cuneo. Oggi, venerdì 22 ottobre, e domani, sabato 23 ottobre dalle 9,30 alle 17,30 alla Caserma Vian di San Rocco Castagnaretta in via Vecchia di Borgo.

L'evento è dedicato ai ragazzi di terza media. Presenti Scuole Secondarie di Il grado e le Agenzie Formative di Cuneo per dare informazioni su percorsi scolastici e formativi. Con il supporto e la collaborazione del 2° Reggimento Alpini di Cuneo.



L'evento si svolge all'aperto, ma è necessario prenotarsi al seguente LINK. È richiesto il Green Pass ai maggiori di 14 anni. E' presente anche una postazione on the road per le vaccinazioni anti-Covid con il personale dell'Asl CN1. In caso di pioggia le presentazioni si sposteranno nei capannoni della caserma.

Le scuole si presenteranno anche nel Teatro.

Ecco il programma della giornata di domani, sabato 23 ottobre.



9.30 -10.20

Obiettivo Orientamento Piemonte

Enti di formazione professionale

AFP Dronero - ENAIP CSF - Scuole Tecniche San Carlo - Ente Scuola Edile



10.30 – 11.20 Istituto Istruzione Superiore S. Grandis

11.30 – 12.20 Istituto “Virginio-Donadio”

Istituto Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria

12.30 – 13.20 Istituto Tecnico Commerciale F.A. Bonelli



13.30 – 14.20 Istituto Tecnico Industriale “M. Delpozzo”



14.30 – 15.20 Istituto di Istruzione Superiore “Bianchi-Virginio”

Liceo Artistico, Musicale e Istituto tecnico per Geometri



15.30 – 16.20 Liceo delle Scienze Umane E. De Amicis



16.30 – 17.30 Liceo Classico-Scientifico Pellico-Peano