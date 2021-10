Volley maschile A2 - Cuneo ancora davanti al proprio pubblico, domenica arriva Motta di Livenza

Archiviata la sconfitta contro Castellana Grotte la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo ha un'immediata occasione di riscatto, ancora davanti al proprio pubblico, nel pomeriggio di domenica 24 ottobre (inizio alle ore 18).

A Cuneo arriva la neopromossa HRK Motta di Livenza, a punteggio pieno dopo le vittorie contro Siena e Brescia.

Le dichiarazioni del centrale Lorenzo Codarin all'ufficio stampa del Cuneo Volley: "Abbiamo questa fortuna di poter rigiocare subito in casa davanti al nostro pubblico e dovremo sfruttarlo al massimo per riprendere il nostro cammino e riacquistare fiducia nel nostro gioco. Domenica sarà una partita importante per entrambe le squadre, una vera battaglia; noi arriviamo sicuramenti pronti perché la sconfitta ci ha fatto capire diverse cose e ci ha aiutato a migliorare le lacune che si sono presentate durante lo scorso match. Motta si è dimostrata una compagine molto ben attrezzata e che può mettere in difficoltà chiunque, dovremo essere attenti ad imporre il nostro gioco fin da subito"