Volley, serie A1F, domani pomeriggio Cuneo contro Firenze per l'anticipo della 4ª giornata. Gino Primasso: "Sarà dura, ma cerchiamo il riscatto" (VIDEO)

Domani, sabato 23 ottobre, alle ore 17 la Bosca San Bernardo Cuneo torna in campo per l'anticipo della quarta giornata di campionato. La squadra di Andrea Pistola giocherà in trasferta al palasport di Scandicci contro Il Bisonte Firenze, altra avversaria ostica che, dopo aver ceduto 3-0 nella prima giornata contro la fortissima Novara, nelle rimanenti due ha piegato, sempre con il risultato di 3-1, Perugia in trasferta, poi Trento in casa. Attualmente vanta 4 punti di vantaggio sulle cuneesi, reduci a loro volta dal secondo 0-3 consecutivo di fronte al pubblico amico. Mercoledì sera al Palasport di San Rocco Castagnaretta si è però vista, a tratti, una buona Bosca Acqua San Bernardo, anche se alle gatte è mancato quell'istinto killer nei momenti caldi dei set, che ha così permesso a Scandicci di chiudere sempre a proprio favore.

"Con Scandicci abbiamo giocato una partita in crescita, anche rispetto alla vittoria di Trento - l'analisi del direttore sportivo di Cuneo, Gino Primasso - poi però nei finali di set abbiamo risolto noi i problemi alle toscane, ma siamo comunque migliorate in difesa e discretamente anche a muro".

Primasso è soddisfatto solo a metà del rendimento della squadra in avvio di campionato: "Inutile nasconderci, ci aspettavamo qualcosa in più, soprattutto dalla prima partita. Tanto nervosismo, ma il campionato è lungo".

Sul prossimo avversario: "Firenze è una squadra costruita con discrete possibilità economiche, con un mix di ragazze giovani ed esperte. Sarà dura".