Il Caffè Letterario di Bra è tornato online con il pluripremiato scrittore Silvano Bertaina

Il Caffè Letterario di Bra è tornato. No, non quello che si farà dal vivo (o almeno così si spera), un altro che è cominciato ieri, giovedì 21 ottobre, in modalità interamente online. A casa, bene al riparo da possibili contagi.







Certo, non sono più i tempi in presenza di pubblico con ritrovo al Mondadori Bookstore Crocicchio. Ormai viviamo in un’epoca molto diversa, dove il dialogo e lo scambio di idee avviene sui social. Letteralmente, visto che l’appuntamento si è svolto sul gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più”.





Anche per questa versione digitale non sono mancate le emozioni e i macrotemi culturali, grazie a Silvano Bertaina, che il Caffè Letterario lo conosce bene, avendolo presentato durante le ultime edizioni live.



Il giornalista e scrittore originario di Govone ha parlato della sua vocazione letteraria e di come è salito agli onori della cronaca, portandosi a casa il premio “Massimo Troisi 2021”. Per lui anche il 1° posto nel XX concorso letterario nazionale “Vittorio Alfieri” e tante pubblicazioni tra cui “Come sopportare un collega di lavoro... senza strangolarlo subito. Quando l’umorismo può salvarti dalla galera” e “Bocciati e sbocciati. 40 sfumature di studenti viste da un perfido prof” (Impressioni Grafiche).



Il podcast è stato anche un revival delle atmosfere passate al Caffè Letterario e dei tanti prestigiosi ospiti che dal 2018 si sono alternati nel salotto di Silvia Gullino, luogo ideale dove farsi contaminare da quel “virus” (come lo chiama Sandro Veronesi, premio Strega 2020) della cultura che non conosce più confini, nemmeno in rete.

Sì, incredibile ma vero, sul web la crescita del Caffè Letterario è inarrestabile.



Ormai si spazia a 360° dai giornalisti ai disegnatori, banchieri, musicisti-scrittori, fino ai romanzieri con le più svariate passioni, diventati ambasciatori vincenti della kermesse. È proprio il caso di Silvano Bertaina e ancora Franca Benedusi, vincitrice del premio Priamar; Valentina Parisse con il premio Ischia Exploit Music ­Award; Daniela Caggiano super star al festival di Radio Alba; Beppe Ghisolfi, nominato Uomo di Mondo 2021; Paolo Paglia che ha appena fondato l’orchestra cameristica denominata Ensemble Romeo Paglia; Mauro Rivetti, protagonista al Salone del Libro di Torino; Sergio Cravanzola eletto “persona più genuina” di Serralunga d’Alba; Piero Montanaro nuovo cittadino onorario di Coazzolo.





Tutti passati sugli schermi dei pc di casa nel corso della Fase 1, Fase 2, Fase 3 e… sì, quelle vie di mezzo della pandemia dove serviva una nuova ventata di fiducia e ottimismo. E loro l’hanno data, così come sapranno fare anche i prossimi ospiti attesi il terzo giovedì di ogni mese.





Un consiglio: iscrivetevi al gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più” per restare aggiornati sul Caffè Letterario e conoscere tutti gli appuntamenti da non perdere. Oh, poi non dite che non ve l’avevamo detto!