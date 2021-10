Mondovì, modifiche alla viabilità in vista di "Peccati di Gola"

Dalle 7 del 22 ottobre alle 19 del 5 novembre divieto di sosta con rimozione forzata in piazza C. Battisti; piazzale Unità d’Italia (parte sottostante via Luigi Einaudi), come da segnaletica stradale verticale posta in loco;

Per consentire l'allestimento degli stand e lo svolgimento della manifestazione "Peccati di Gola", che si terrà a Mondovì il 30-31 ottobre e 1°novembre, saranno adottate le seguenti modifiche alla viabilità, come previsto da ordinanza.

Dalle 7 del 25 ottobre alle 19 del 5 novembre divieto di sosta con rimozione forzata in piazza C. Ferrero; via Beccaria; piazza San Pietro; piazza Santa Maria Maggiore nella parte soprana e nel tratto antistante il civico 6; divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Unità d’Italia, nella parte compresa tra l’uscita su piazza della Repubblica ed il cantiere delle F.S., come da segnaletica stradale verticale posta in loco;

Dalle 7 del 27 ottobre alle 19 del 5 novembre divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Roma; in piazza Santa Maria Maggiore nella parte sottana.