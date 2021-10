Torna questa sera alle 21 “TimeOut”, il format sul volley femminile di serie A2. Ospite in studio Alessia Populini

Nuovo appuntamento questa sera con “TimeOut”, il format di approfondimento sul Campionato di volley femminile di serie A2. Una puntata “POP”, visto che nello studio “ISILINE” di Mondovì sarà presente come ospite la schiacciatrice della Lpm Bam Mondovì Alessia Populini. L’ex giocatrice della Igor Novara farà il punto sulla situazione in casa Lpm in vista del prossimo impegno di Campionato delle Pumine, previsto per domenica (ore 16) contro il Catania.

Nel corso della trasmissione sono previsti i collegamenti con l’allenatore del Ranieri International Soverato Bruno Napolitano, con la centrale della Rizzotti Sicilia Catania Luisa Casillo e con la palleggiatrice della Tenaglia Altino Volley Francesca Saveriano. E poi ancora le interviste con Matteo “Bibo” Solforati e Beatrice Molinaro per la Lpm Bam Mondovì, con Michele Marchiaro per l’Eurospin Ford Sara Pinerolo e con Maria Teresa Bassi per la Futura Volley Giovani Busto Arsizio.

“TimeOut” sarà trasmessa come di consueto in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio), tutti giornali del nostro gruppo editoriale.