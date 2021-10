A Mondovì la Torre del Belvedere si accende con le luci di "Cuneo Provincia Futura" [FOTO E VIDEO]

Un futuro lungo 10 mila anni. Può un orologio funzionare così a lungo? E la civiltà?

Con questa domanda il regista e show designer Alessandro Marrazzo, ha dato vita alle installazioni di "Cuneo Provincia Futura", una grande mostra a cielo aperto, progetto di Fondazione CRC, che coinvolge le città di Cuneo, Mondovì, Alba e Bra.

Le prime luci di questa grande mostra en plein air si sono accese ieri, venerdì 22 ottobre in via Roma a Cuneo, con installazioni dedicate ai cambiamenti climatici e rapporto tra uomo, macchina e natura.

Alle 19 di questa sera, sabato 23 ottobre, invece è stata la città di Mondovì ad accendere la torre del Belvedere, con uno spettacolo di luci e suoni dedicato al tempo.

A tagliare il nastro, insieme alla madrina dell'evento, la fossanese Elisa Muriale, il vice presidente di Fondazione CRC Ezio Raviola, il sindaco Paolo Adriano e il regista Alessandro Marrazzo.

"Abbiamo iniziato a lavorare a Cuneo Provincia Futura in uno dei momenti più difficili degli ultimi anni" - ha spiegato il vice presidente di Fondazione CRC, Ezio Raviola - "Volevamo promuovere una manifestazione capace di far riflettere sui grandi cambiamenti in corso e, insieme, far rivivere alle persone l’emozione di partecipare a un evento dal vivo, pur con le necessarie attenzioni dettate dall’emergenza sanitaria. Con Cuneo Provincia Futura realizziamo non solo un evento, ma un vero e proprio progetto di valorizzazione territoriale, che per la prima volta porta a Cuneo, Alba, Bra e Mondovì una mostra a cielo aperto, in collaborazione con amministrazioni locali, enti e imprese del territorio che hanno creduto in questo progetto. I temi al centro delle 10 installazioni, le modalità e i luoghi scelti sono connessi alle attività della Fondazione e alle tre sfide individuate dal nostro Piano Pluriennale 2021-24 per i prossimi anni: +Sostenibilità, +Comunità, +Competenze”.

"La torre civica è un simbolo importantissimo per I monregalesi" - ha dichiarato il sindaco, Paolo Adriano - "Ce ne siamo resi conto ancora di più nel lockdown quando vederla illuminata con il tricolore ha dato speranza a tutti i cittadini".

LA TORRE DEL BELVEDERE

Mondovì è conosciuta come la città del tempo, grazie alle innumerevoli meridiane sparse in giro per le vie e per la tradizione di orologi e campane: basti pensare che i rintocchi "made in Mondovì" della Escat risuonano in tutto il mondo: dalla campana in una scena di Master and Commander, colossal con Russel Crowe del 2003; o quella che rintocca, a tutti gli anniversari dell'11 settembre, nel Dipartimento dei vigili del fuoco di Millburn, per ricordare i colleghi morti eroicamente nei soccorsi alle Torri Gemell. Così non poteva esserci luogo migliore per trattare questo tema. Il regista Alessandro Marrazzo, seguendo la filosofia all

a base della creazione dell'Orologio Long Now (l'orologio del lungo presente, ndr), una macchina capace di misurare non i secondi, ma i millenni, fino a 10 mila anni, creato e messo in funzione il 31 dicembre del 1999 da Danny Hilis, ha portato sulla torre dei Bressani un’illusoria videoproiezione 3D che scava nei segreti del tempo e dei suoi meccanismi, per indagare le possibilità che il futuro ci riserva.

L'orologio del Long Now, oggi esposto al Science Museum di Londra, si fonda su cinque principi di progettazione: longevità: l'orologio dovrebbe essere preciso anche dopo 10.000 anni e non dovrebbe contenere pezzi preziosi che potrebbero essere rubati, manutenibilità, trasparenza ed evolvibilità, in modo che le generazioni future possano aggiustarlo, migliorarlo e ridurne le dimensioni per aumentarne le prestazioni.

LE DIECI TAPPE DELLA MOSTRA

Cuneo | Piazzetta del grano, via Roma 20 - Un futuro sommerso

Cuneo | Palazzo Vitale, via Roma 17 - Generazione robotica

Cuneo | Piazza Virginio - Vivere per sempre

Cuneo | Cortile di Santa Croce - La minaccia dell'antropocene

Cuneo | Piazza Galimberti - La quarta rivoluzione industriale

Cuneo | Piazza Europa - Requiem per il pianeta

Alba | Piazza Risorgimento - ARTeFICIALE

Alba | Piazza Michele Ferrero - Io sarò

Bra | Palazzo Garrone - Un mondo nuovo

Mondovì | Torre civica del Belvedere - Un futuro lungo 10.000 anni

INFO E ORARI

53,913,600 i pixel proiettati nelle città coinvolte dal progetto "Cuneo Provincia Futura" le cui proiezioni luminose saranno attive e fruibili liberamente dal giovedì alla domenica, dalle 19 alle 22.30, nel periodo dal 23 ottobre al 21 novembre 2021, tutti i dettagli qui. Nelle giornate e negli orari della mostra il comune di Mondovì ha emanato speciali ordinanze per il divieto di introdurre nell'area del Belvedere vetro, oggetti atti a offendere, valigie e borse di grandi dimensioni e bottiglie d'acqua con il tappo (tutti i dettagli qui). Per maggiori informazioni sulla mostra www.spazioinnovazione.com