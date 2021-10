Cade in mountain bike nei boschi di Borgo San Dalmazzo. 41enne recuperato e trasportato a spalla verso l'ambulanza

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 23 ottobre, in zona Monte Croce di Borgo San Dalmazzo.

Un uomo, 41enne, originario di Borgo San Dalmazzo è caduto in una discesa in mountain bike riportando un trauma facciale.

L'allarme è stato lanciato da un amico che stava percorrendo il percorso con il mezzo a due ruote insieme alla persona ferita.



Raggiunto dai tecnici e sanitari del soccorso alpino di Cuneo e dalla guardia di Finanza l'uomo è stato preso in cura in loco dove è stato stabilizzato e fissato su un barella.

Da qui, vista la zona impervia, è stato trasportato in spalle fino a raggiungere una pista forestale e da qui con un mezzo del soccorso alpino fino a un tratto asfaltato dove era in attesa un'ambulanza che lo ha poi portato per accertamenti all'ospedale Santa Croce di Cuneo.